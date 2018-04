Veröffentlicht am 11. April 2018 von wwa

NEUWIED – Aktion „Offene Turnhalle“ stieß auf sehr große Resonanz – Als großen Erfolg bezeichnen die Verantwortlichen des Kinder- und Jugendbüros (KiJuB) der Stadt Neuwied die Aktion „Offene Turnhalle“, die in einer Osterferienwoche vier Tage lang jeden Nachmittag viele Mädchen und Jungen nach Niederbieber lockte. So kamen täglich zwischen 60 und 95 Kinder, um am vielfältigen Sportprogramm teilzunehmen, dass das KiJuB mit seinen Partnern auf die Beine gestellt hatte. Sportarten wie Cage Soccer, Tischtennis und Basketball waren im Angebot, aber auch eine Hüpfburg und verschiedene Parcours. Die Kinder konnten dabei ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und ihre Fähigkeiten erproben. Nicht zuletzt sollte durch das Programm auch der integrative Charakter des Sports vermittelt werden. Besonders viel Freude hatten die jungen Teilnehmer beim abschließenden Siedler-Spiel, bei dem verschiedene Gruppen gegeneinander antraten und dabei viele knifflige und sportliche Aufgaben lösen mussten.