Veröffentlicht am 9. April 2018 von wwa

DAADEN – Kita und BARMER fördern gesunde Kinderernährung – Die Kindertagesstätte „Alte Bahnhofsschule“ in Daaden erhält eine 500 Euro-Förderung von der BARMER. Mit dem Geld setzt die Kita Kochstunden mit Kindern um, in denen sie lernen, was gesunde Nahrungsmittel sind und welche leckeren Speisen sich aus ihnen zubereiten lassen. Grund für die BARMER Förderung ist, dass zwei Kita-Mitarbeiterinnen an einem eintägigen Seminar von Ich kann kochen! teilgenommen haben und sich nun Genussbotschafterinnen nennen dürfen. Ich kann kochen! ist die größte bundesweite Initiative für praktische Ernährungsbildung von Kita- und Grundschulkindern. Sie wird gemeinsam von der BARMER und der Sarah Wiener Stiftung umgesetzt. Wir laden Sie herzlich ein zu einer Kochaktion mit zwei- bis sechsjährigen Kita-Kindern. Diese findet am Freitag, 13. April, von 08:30 bis 09:30 Uhr, in der Kindertagesstätte „Alte Bahnhofsschule“, in der Lamprechtstraße 17a, in 57567 Daaden statt.

Auf dem Programm steht an diesem Morgen die Zubereitung eines Frucht- Vanille-Quarks. Als Ansprechpartner vor Ort sind Kita-Leiterin Britta Comisel sowie BARMER Regionalgeschäftsführer Volker Stausberg. Der Praxisteil eignet sich für Film- und Fotoaufnahmen und bietet Gelegenheit, Fragen zu stellen.