Veröffentlicht am 11. April 2018 von wwa

PLECKHAUSEN – Feuerwehr Pleckhausen feiert Mai-Wiesn – Nach dem tollen Erfolg gibt es eine Neuauflage – Nach dem tollen Erfolg der 1. Mai-Wiesn in Pleckhausen gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage zum Feuerwehrfest. Schon sehr früh, nämlich am 05. und 06. Mai feiert man in Pleckhausen und eröffnet die Riege der großen Feste im Frühjahr. Die Feuerwehr lädt alle Wiesnfreunde aus Nah und Fern für Samstag, 05. Mai zur Wiesngaudi im Dorfgemeinschaftshaus in Pleckhausen ein.

Die Feuerwehr Pleckhausen organisiert einen tollen Hüttenspaß mit Livemusik von der Partyband Roland Brüggen und mit bayerischem Festbier. Leckers Bier aus dem Krug und etwas Kräftiges zur Stärkung, so kann man bis tief in die Nacht feiern. Los geht es am Samstag, 05. Mai um 20:00 Uhr. Der Eintritt kostet 9,50 Euro an der Abendkasse oder 8,00 Euro im Vorverkauf. Die Karten gibt es ab sofort in Horhausen im Geschäft „schönes Leben“ am Kardinal-Höfner Platz, in der Westerwald Bank und in Rudis Schlemmerstube.

Der Sonntag beginnt traditionell um 09:45 Uhr mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal und dem anschließenden Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus Pleckhausen, an welchen die offizielle Einsegnung des neuen Fahrzeuges HLF10 anschließt. Darauf folgt ab 10:45 Uhr ein zünftiger Frühschoppen mit dem Westerwald Orchester. Damit alle zusammen feiern oder einfach nur in gemütlicher Runde beisammensitzen können, bietet die Feuerwehr natürlich auch wieder ein leckeres gemeinsames Mittagessen.

Den ganzen Nachmittag wird Unterhaltung geboten. Bei Kaffee und Kuchen, einem gut sortierten Pavillon und einer großen Tombola mit tollen Preisen lässt es sich gut feiern. Für die Kinder bietet die Jugendfeuerwehr ein tolles Programm mit Spiel, Spaß und Unterhaltung sowie der beliebten Hüpfburg.