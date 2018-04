Veröffentlicht am 10. April 2018 von wwa

NEUWIED – Die geheimnisvolle Spieluhr im Englischen Garten – Familientheater bei den Rommersdorf Festspielen – Am Sonntag, 24. Juni, ab 18:15 Uhr, verwandelt sich der Englische Garten der Abtei Rommersdorf zur Kulisse für „Die geheimnisvolle Spieluhr“ und die Geschichte von Tina. Das Mädchen hat bei einem Autounfall ihre Eltern verloren und lebt nun in einem Mädcheninternat. Hier fühlt sie sich aber nicht wirklich wohl, da sie belästigt, angepöbelt und terrorisiert wird. Um Tina eine Freude zu machen, schickt ihr Großvater ihr eine Spieluhr, die er auf einem Sperrmüllhaufen gefunden hat. Als sie der Melodie lauscht, erscheint ihr Lissi, ein Mädchen, das über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügt und Tinas Leben verändert. Was keiner weiß, in der Spieluhr haben Gauner einen kostbaren Diamanten versteckt und den wollen sie nun zurück.

Das Musical wird von der Theatergruppe CHAMÄLEON – Alles nur Theater aufgeführt. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de