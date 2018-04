Veröffentlicht am 8. April 2018 von wwa

SELBACH – Generalversammlung der St. Hubertus Schützenbruderschaft Selbach – Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Selbach ehrte bei ihrer Generalversammlung einige Mitglieder für lange treue Zugehörigkeit. So ist Ehrenpräses Peter Vanderfuhr vor 25 Jahren eingetreten. Manfred Klöckner und Walter Schumacher können je 40 Jahre vorweisen; Bernd Holzknecht und Heinz Schneider je 50 Jahre. Bei Karl-Heinz Klöckner schließlich sind es stolze sechs Jahrzehnte. Bei der Begrüßung hatte Kemper auch Präses Pfarrer Martin Kürten willkommen geheißen. Dieser wiederholte die Einladung zur Feier seines silbernen Priesterjubiläums am 17. Juni. Nach der Hl. Messe um 10:00 Uhr trifft man sich auf dem Kirchplatz: „Und ich würde mich freuen Sie alle dabei begrüßen zu dürfen“. Der Brudermeister machte noch einige Anmerkungen zu den Änderungen der Statuten. So dürfen nun beispielsweise auch Nichtchristen den Schützenbruderschaften unter bestimmten Umständen beitreten. Weiterhin gab Kemper bekannt, dass man die Anstrengungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt deutlich verschärft. Im Bericht von Geschäftsführer Michael Gotto war die Rede von wieder sehr vielen Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr. Im Mittelpunkt standen wie gewohnt das Heimat- und Schützenfest und eine Buswallfahrt mit anderen Bruderschaften aus der Umgebung. Ein Dank ging in diesem Zusammenhang an den Erbauer der hölzernen Ziele für das Vogelschießen.

Gut an kam 2017 auch wieder das sogenannte Sauschießen mit dem anschließenden Wurstessen. Schießmeister Gebhard Nauroth ging auf mehrere Veranstaltungen mit rein sportlichem Charakter ein. Demnach erzielten die Selbacher beispielsweise bei den Rundenwettkämpfen KK Kreisliga A den 2. Platz mit der Mannschaft. In der Bezirksliga B Luft-Auflage kam man sogar auf Platz 1. Die Abteilung Pistolenschützen kam in ihrem ersten Jahr mit der Mannschaft auf Platz 3 bei den Rundenwettkämpfen. Dennis Henn war bester Einzelschütze. Im Namen des Jungschützenmeisters Jürgen Pöttgen berichtete Klaus Benterbusch von der Anschaffung einer Laserschießanlage für die Jugend, verbunden mit einem Dank für die Unterstützung.

Geübt auf der neuen Anlage wird jeweils donnerstags ab 18:00 Uhr. Wer Interesse daran hat, ist zum Mitmachen eingeladen. Rendant Hans-Rolf Studzinski gab dann einen gewohnt ausführlichen Überblick zur finanziellen Lage der Bruderschaft. Und das die Kassenprüfer keinerlei Beanstandungen hatten, stand der Entlastung des Vorstands nichts im Wege. Prüfer Gerd Stahl lobte noch die Arbeit des Kassenwarts und des gesamten Vorstands. Bei der Wahl zum erweiterten Vorstand wurden Frank Bönkendorf, Dennis Henn und Moritz Sauerbach in das Gremium berufen. Abschließend ging Hubert Kemper auf einige Veranstaltungen in 2018 ein. Das Vogelschießen findet am Samstag, 21. Juli, statt. Am Sonntag, 29. Juli, bittet die Bruderschaft zum traditionellen Heimat- und Schützenfest. Das Patronatsfest ist für den 4. November geplant. Abschließend, so der Brudermeister, möchte er sich auch im Namen des Vorstands für die gute Zusammenarbeit im Jahreslauf bedanken. (Vereinsbericht) Foto: Privat

Foto: Zu den Jubilaren, die in Selbach geehrt wurden, gehörten auch Peter Vanderfuhr und Bernd Holzknecht. Brudermeister Hubert Kemper (r.) übergab die Urkunden.