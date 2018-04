Auftaktworkshop zum Leaderprojekt: Modellprojekt interkommunale Kooperation

Veröffentlicht am 7. April 2018 von wwa

WERKHAUSEN/WEYERBUSCH – Der verlorene Schatz vom Geldborn – Heute finden und morgen genießen! – Was für Schätze sind heute in unserer Region verborgen und welche könnten wir bergen und genießen? Wofür steht für Sie der Begriff „Heimat“, und was bedeutet für Sie Kultur? Warum sind

Sie hier geblieben, warum hierher gezogen? Welche Wünsche haben sich erfüllt, was vermissen. Sie? Welche Besonderheiten haben wir und welche Vorteile bieten unsere Landschaft und unser Dorf und wie können wir diese fördern? Die Gemeinde Werkhausen, die Gemeinde Weyerbusch und die Stiftung „im Tal“ laden Sie ein, gemeinsam Ihre Zukunftsthemen zu finden und ihre Wünsche zu verwirklichen. Für dieses Bestreben sind wir als Modellprojekt mit Fördergeldern ausgestattet worden, und nun geht es darum, Ideen und Wünsche zu finden, die so ausgefallen und gut sind, dass wir diese 2019 gemeinsam wahr werden lassen wollen. Finden Sie mit uns unseren Schatz vom Geldborn von heute – finden Sie mit uns heraus, was uns heute wertvoll ist und was wir dafür tun können!

Kommen Sie zum ersten von drei Workshops, bringen Sie Ihre Nachbarn, Freunde und Verwandten mit, hören Sie nur zu oder reden Sie mit! Wir wollen mit Ihnen in der Zukunftsdiskussion vorangehen und uns nicht hinten anstellen.

Samstag, 21. April im Bürgerhaus Werkhausen ab 13:30 Uhr Spaziergänge: Start von Touren durch Landschaft und Dorf im Gespräch. Ab 15:30 Uhr Gesprächsrunde: Viele Tische, viele Themen und alle im Gespräch. Ab 18:00 Uhr Ergebnis des Tages & Ausklang: Was ist unser heutiger Schatz vom Geldborn, und welche erste Ideen und Vorstellungen führen zu ihm? Es werden Getränke und ein kleiner Imbiss gereicht. Wir freuen uns auf Sie! Ortsgemeinde Werkhausen und Ortsgemeinde Weyerbusch, Stiftung „im Tal“.