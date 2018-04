LandFRauen wandern auf der „alten Kohlstraße“

Veröffentlicht am 7. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wanderung auf einer Teilstrecke der „alten Kohlstraße“ – Die Wanderroute des LandFrauenbezirkes Altenkirchen führt am Sonntag, 06. Mai auf einer Teilstrecke der „alten Kohlstraße“ von Helmenzen nach Beul. Die Teilnehmer/innen treffen sich um 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Restaurants „Westerwälder Hof“ in Helmenzen und wandern nach Beul. Dort werden sie in der Hubertushöhe gemeinsam Kaffeetrinken. Es wird um Anmeldung bis zum 30. April bei Heike Fuchs, Telefon: 02681/984732 gebeten.