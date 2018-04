Veröffentlicht am 7. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen bietet Fingerfood und Party Häppchen – Für den Mitmachkurs am Donnerstag, 19. April ab 17:00 Uhr in der Schulküche der August Sander Schule an der Glockenspitze in Altenkirchen mit Kursleiterin Stefanie Schumacher sind noch wenige Plätze frei. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Um Anmeldung wird bis zum 16. April bei Bärbel Schneider, Telefon: 02681/7117 gebeten.