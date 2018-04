Veröffentlicht am 7. April 2018 von wwa

NEUWIED – Sport wird im Big House groß geschrieben – Ziel: Mit Partnern regelmäßiges Angebot etablieren – Sport hält fit – und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Das wissen auch die Mitarbeiter des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJuB). Sie wollen mit Kooperationspartnern nun ein festes Kursangebot einrichten. – Täglich wird im städtischen Jugendzentrum Big House Sport getrieben. Von Billard und Darts über Tischtennis und Basketball bis hin zum Kicken im Cagesoccer auf dem Außengelände: Das Sportangebot wird von den jugendlichen Besuchern ausgiebig genutzt. Auch der seit Jahren existierende Sporttreff, der wöchentlich donnerstags und samstags in der Halle der benachbarten Integrativen Gesamtschule angeboten wird, ist rege besucht. Damit sich die Jugendlichen im Spiel messen können, gehen zudem regelmäßig hausinterne Fußballturniere über die Bühne, die unter dem Motto „Fairness geht vor“ stehen. Rund 50 Jugendliche, darunter auch zwei Mädchen, nahmen am jüngst veranstalteten Turnier teil. Für die ersten drei Teams gab es attraktive Preise, darüber hinaus erhielt der fairste Spieler ein Sonderpreis in Form eines Pokals. Das nächste Big House-Turnier steht übrigens für den Herbst an.

Doch der Fußball soll nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Daher hatte das KiJuB viele Sportvereinen, die AOK und den Landessportbund zu einem Treffen eingeladen, um über Angebote zu sprechen, die sich gemeinsam im Big House realisieren lassen. Ziel ist es, Jugendlichen durch Schnupperkurse unterschiedliche Sportarten näher zu bringen. So sorgte ein Kickboxtraining des Kampfsportvereins Red Dragon im großen Mehrzweckraum des Jugendzentrums für viel Aufmerksamkeit. Die Jugendlichen konnten dabei aktiv ins Training einsteigen oder auch nur zusehen. Das nächste offene Training dieser Art findet am Freitag, 20. April, von 18:00 bis 19:00 Uhr im Big House statt. Geplant ist, ein wöchentliches Kursangebot in der Museumsstraße 4a zu etablieren. Darüber hinaus lädt die AOK Jugendliche für Freitag, 27. April, von 16:00 bis 18:00 Uhr zum „Urban-Outdoortraining“ auf das Big House-Gelände ein. Weitere Kooperationen mit anderen Partnern sind bereits in Planung.

Die Stadtwerke Neuwied ermöglichten Jugendlichen, bei großen sportlichen Events dabei zu sein. So fieberten knapp 20 junge Leute mit den Neuwieder Bären beim Spiel gegen Ratingen in der Eishalle mit, und feuerten wenig später das Damenteam des VCN Neuwied ordentlich an.

Foto: Das Kickbox-Training im Big House stieß auf großes Interesse. Gern feuerten die Big House-Besucher das Damenteam des VCN Neuwied an.