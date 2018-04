Veröffentlicht am 7. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verabschiedung von KVHS-Dozent Erwin Kölbach – Für sein langjähriges Engagement bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen wurde jüngst Erwin Kölbach geehrt. Seit zehn Jahren leitete er die Einführungskurse in die Imkerei – ein Angebot, das sich seit Beginn der nachhaltigen Bildung verschrieben hat und einen Baustein im Kreisvolkshochschulprogramm bildete.

„Der sonst eher abstrakte Begriff Nachhaltigkeit wird am Beispiel der Situation der Bienen greifbar und begreifbar. Fast 140 Naturliebhaber nahmen seit 2009 an den Einführungskursen zur Bienenhaltung in Altenkirchen teil – eine stolze Zahl!“, betonte Landrat Michael Lieber bei der Verabschiedung des Kursleiters aus Eichelhardt.

„Die Grundlagenkurse zur Imkerei richten sich an Personen, die sich für die Bienenhaltung interessieren, ein sinnvolles Hobby suchen und etwas für die Umwelt tun möchten. Alle imkerlichen Arbeiten werden zunächst theoretisch erläutert und dann in der Praxis am Lehrbienenstand in Honneroth vertieft. Mein Ziel ist immer, die Menschen für das Hobby der Bienenzucht zu faszinieren. Auslernen kann man hier nie“, unterstrich Erwin Kölbach, der sich bereits seit seinem 12. Lebensjahr der Imkerei verschrieben hat.

Die Tatsache, dass sich mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden nach dem Kurs auch als Hobbyimker Bienenvölker zugelegt haben, dokumentiert den Erfolg seiner Kurse.

Bernd Kohnen, Leiter der Kreisvolkshochschule Altenkirchen verdeutlichte am Beispiel von Kölbach: „Die Volkshochschulen im Landkreis leben von engagierten Kursleiterinnen und Kursleitern, die ihr Wissen erwachsenengerecht und lebendig vermitteln.“

Daher symbolisiere die Ehrung auch stellvertretend die Wertschätzung für das Engagement der rund 120 Kursleiter/innen im gesamten Kreisgebiet von Horhausen bis Mudersbach, ohne die die Volkshochschulen nicht der größte Anbieter von Erwachsenenbildung sein könnten.

Erwin Kölbachs Engagement war auch ausschlaggebend für die nachhaltige Fortsetzung der Kurse in der Zukunft: mit Reimund Wagner als neuem Kursleiter fand er selbst einen kompetenten Nachfolger.

Foto: Landrat Michael Lieber (l.) und der Leiter der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Bernd Kohnen (r.) bedankten sich bei Erwin Kölbach (2.v.l.) und verabschiedeten ihn im Beisein seiner Frau Gerlinde Kölbach als Imkerei-Kursleiter.