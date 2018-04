Veröffentlicht am 6. April 2018 von wwa

LEUZBACH – 600 Ostereier bei Hasenjagd der Schützenjugend des SV Leuzbach/Bergenhausen – Wie schon seit vielen Jahren fand auch in diesem Jahr der traditionelle Osterkaffee im sehr schön dekorierten Schützenhaus des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen statt. Diese Veranstaltung erfreut sich seit jeher sehr großer Beliebtheit und so wurden auch in diesem Jahr erfreulicherweise wieder zahlreiche kleine und große Gäste begrüßt. Punkt 15:00 Uhr war das Schützenhaus vollbesetzt. Dank der vielen Kuchenspenden durfte sich zunächst an der reichhaltigen Kaffeetafel bedient werden. Hiernach starteten verschiedene Wettkämpfe. Für die ganz kleinen Kinder bis zu sechs Jahren fand eine Eierolympiade statt. Bei der galt es in den Disziplinen Eierweitwurf, Eiertransport auf dem Bobbycar sowie beim Kegeln, hohe Punkte zu erreichen. Sieger wurde Tom Weßler vor Malene Schade, Marie und Niclas Roth. Für die etwas älteren, den sechs- bis zehnjährigen, gab es einen kleinen Wettbewerb mit dem Lichtgewehr. Hier sicherte sich Lena Koschinski vor Leon Griffel, Lina Weßler, Martha Schade und Nele Griffel den ersten Platz. Für alle Kinder, die an diesen beiden Wettbewerben teilgenommen hatten, gab es Sachpreise.

Ferner durften sich alle Gäste an der Hasenjagd beteiligen, um je nach Erfolg Eier als Preise mit nach Hause zu nehmen. Hier ging es darum, ähnlich wie beim Biathlon, eine kleine Zielscheibe zu treffen. Bei einem Treffer leuchtete eine darüber angebrachte Lampe auf. Knapp 600 Eier wechselten so in ein neues Osterkörbchen. Neben der Hasenjagd wurde noch auf Luftballons geschossen, in denen sich Lose befanden. Insgesamt standen 40 Sachpreise zur Verfügung. Nach ein paar schönen Stunden ging der erfolgreiche und harmonische Nachmittag, welcher zu Gunsten von und für die Schützenjugend veranstaltet wird, zu Ende. (pesc) Fotos: Verein