BONN – Foto-Fahndung: Unbekannte entwendeten Navigationsgeräte – Wer kennt diese Männer? – In der Nacht zum 19. Februar 2018 wurden in Bonn-Röttgen und -Ückesdorf aus mehreren Fahrzeugen der Marke BMW festinstallierte Navigationsgeräte entwendet. Die Fahrzeuge wurden nach bisherigen Erkenntnissen auch unter Nutzung des sog. „Keyless-Go-Systems“ geöffnet.

In der selben Nacht versuchten zwei bislang unbekannte Männer, sich Zugang zum Innenraum eines in der Hedwig-Dransfeld-Straße in Röttgen geparkten BMW zu verschaffen. Zur Tatzeit zwischen 03:23 und 03:27 Uhr wurden sie dabei videografiert. Auffällig ist dabei auch die Bekleidung der Tatverdächtigen, einer der beiden Männer trägt einen großen Trekkingrucksack, der andere ist mit einer Trainingshose des Herstellers „Hummel“ mit auffälliger Pfeilmusterung bekleidet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der beiden Männer geführt haben, werden auf richterlichen Beschluss Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zur Identität der Personen oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind die Personen anderweitig, möglicherweise auch als Übernachtungsgäste in Hotels oder Pensionen aufgefallen? Die Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen. Quelle: Polizei