Erfolgreicher Saisonabschluss der Seniorenmannschaft des DJK Gebhardshain

Veröffentlicht am 6. April 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN – Erfolgreicher Saisonabschluss der Seniorenmannschaft mit einem zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Ost – Das letzte Spiel der Saison wurde in der Großsporthalle in Gebhardshain gegen den Tabellenersten TuS Horhausen ausgetragen. Die Gastmannschaft reiste mit nur einer Dame an, somit ging der erste Punkt im Damendoppel kampflos an die DJK´ler. Für die Mannschaft siegten im Dameneinzel Stephanie Becker, im 1. und 2. Herreneinzel die mit Andre Böhmer und Heiner Kölzer besetzt wurden und im gemischten Doppel Dennis Fehling/Stephanie Becker. Lediglich verpassten jeweils in 2-Satz-Spielen das erste und zweite Herrendoppel sowie das dritte Herreneinzel den Sieg.

Wir freuen uns sehr, nach dem anfänglich holprigen Start in die Saison diese noch mit dem zweiten Platz in der Bezirksliga Ost abgeschlossen zu haben, resümierte Abteilungsleiter Andre Böhmer. Die Mannschaft freut sich schon jetzt auf die neue Saison. (Vereinsbericht) Foto: Verein