Veröffentlicht am 6. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Frauenchor aus Öttershagen tritt im DRK Seniorenzentrum AK auf – Die Bewohnerin Elfriede Schöler feierte unlängst mit zahlreichen Gästen ihren 85. Geburtstag im Café Mocca des DRK Seniorenzentrum Altenkirchen. Zu den vielen Gratulationen, Blumen und Geschenken hatte auch der Frauenchor aus Öttershagen, in dem sie selbst aktives Mitglied war, ein musikalisches Geschenk mitgebracht. Frau Schöler erzählte, dass sie immer gerne im Chor mitgesungen hat. Ihr Wunsch war es, dass alle Mitbewohner des DRK Seniorenzentrums in den Genuss der heiteren Melodien kommen konnten. Im gut besuchten Café Mocca durften sich daher alle interessierten Bewohnerinnen und Bewohner über die beschwingte Musik freuen, wobei die Liedwünsche von Frau Schöler besonders gerne erfüllt wurden. Die Leitung des Seniorenzentrum richtete ein herzliches Dankeschön an Elfriede Schöler, weil sie dies Geburtstagsgeschenk mit ihren Mitbewohnern teilte und damit allen einen wunderschönen musikalischen Nachmittag schenkte.