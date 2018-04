Veröffentlicht am 5. April 2018 von wwa

HORHAUSEN – Hochbeteiligung beim traditionellen Ostereierweitwurfwettbewerb – Max Kohr aus Asbach gewinnt Horhausener Ostereierweitwurfwettbewerb – 153 Teilnehmer sollten es am Ende des Wettbewerbtages sein, die sich am der Disziplin „Eierwerfen“ am Ostersonntag am Horhausener Feuerwehrhaus beteiligten. Dabei sah der Beginn des Tages gar nicht so rosig aus. Der Vormittag zeigte sich nass, diesig und recht frisch um nicht zu sagen kalt. Doch je näher die Mittagszeit kam wurde es immer angenehmer und die Sonne zeigte sich ebenfalls und wärmte die Luft auf. Pünktlich um 14:00 Uhr waren die ersten Gäste und ein gute Dutzend Teilnehmer vor Ort und meldeten sich bei den beiden freundlichen Mitarbeiterinnen der Verbandsgemeinde Martina Beer und Nadja Wiesbaum-Hümmerich. Sie hatten Szene schriftlich voll im Griff.

Ortsbürgermeister Thomas Schmidt eröffnete die Veranstaltung, begrüßte die Besucher und führte durch den Wettbewerb. Der Vorjahressieger hatte die Ehre mit dem ersten Wurf des Tages den Wettbewerb zu eröffnen. Die geschleuderten Ostereier hatte Rolf Schmidt-Markoski vom Heimat- und Verkehrsverein im Blick, kontrollierte die erzielten Weiten und wertete den Landezustand der Eiergeschosse. Im Verlauf des Wettbewerbes, bei dem die Zuschauer die Wurfathleten lautstark anfeuerten, beteiligten sich an Männern ab 18 Jahre 49 Personen, an Frauen ab 18 Jahre 37 Personen, Jugendliche zwischen 15 bis 17 Jahre 15 Personen, Kinder zwischen 11 bis 14 Jahre 19 Personen, Kinder zwischen sechs und zehn Jahre 17 Personen und Kinder bis fünf Jahre 16 Personen. In diesen Klassen fanden sich auf den jeweils ersten drei Plätzen folgende Teilnehmer wieder.

Männer ab 18 Jahre: Sieger wurde der 18jährige Max Kohr aus Asbach mit erworfenen 57 Metern. Platz zwei belegte Robert Gasser aus Nordhofen (55 m) und dritter Michael Mandl aus Asbach ( 53). Frauen ab 18 Jahre: 1. Norma Giebichenstein aus Horhausen (36 m), 2. Julia Schuh aus Köln (34 m), 3. Katrin Mandl aus Asbach (30 m), Jugendliche Jungs zwischen 15 und 17 Jahre: 1. Nic Best aus Straßenhaus (50 m), 2. Marc Hölz aus Breitscheid (42 m), 3. Marcel Werner aus Horhausen (26 m). Jugendliche Mädchen zwischen 15 und 17 Jahre: 1. Jana Meffert aus Horhausen (17 m). Sie gewann durch Losglück da Vanessa Prinz Vanessa aus Horhausen die gleiche Weite erzielte und durch Abwesenheit kein Stechen möglich war. 3. Celina Simon aus Straßenhaus (14 m).

Kinder Jungs zwischen 11 und 14 Jahre: Blerim Shakjirow aus Horhausen (40 m), 2. Daniel Savin aus Horhausen (39 m im Stechen 45 m), 3. Niki IL aus Güllesheim (39 m – 40 m (2.Wurf)). Kinder zwischen sechs und zehn Jahre: 1. Julius Laudien aus Kiel (8 Jahre mit 32 m). Er war in der Teilnehmerliste irrtümlich falsch zugeordnet worden und später neu zugeordnet.) 2. Reinhard Tiara aus Horhausen (23 m), 3. Yannik Becker aus Horhausen ( 21 m), 4. Jan Goebels aus Krunkel (19 m). Kinder bis fünf Jahre: 1. Timo Mandl aus Asbach (5 Jahre – 14 m) 2. Milow Schuppener aus Neuwied (5 Jahre – 10 m), 3. Lukas Schmidt aus Horhausen (4 Jahre – 9 m). Die älteste Teilnehmerin war Ute Lamberty aus Oberlahr und erzielte mit ihren 84 Jahren stolze 10 Meter. Fotos: Ariwa