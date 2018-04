Veröffentlicht am 5. April 2018 von wwa

KIRCHEIB – „Lyrischen Hausapotheker“ beim Werkstatt-Konzert in Kircheib – Die Werkstatt-Events bei Peter Krah in Kircheib sind seit ein paar Jahren beliebter Anlaufpunkt interessierter Besucher. Dieses Mal standen Musik und Kunst im Fokus der Veranstaltung. Nachdem die Besucher die Skulpturen aus Holz, erarbeitet von Friedhelm Zöllner, bewunderten, lauschten sie im Anschluss den „Lyrischen Hausapothekern“. Das Trio bestehend aus Imke Frobeen (Violoncello, Gesang), Klaus Steiner (Klavier, Gesang, und Akkordeon), sowie Jürgen Domscheid (Gesang, Klavier und Akkordeon) gaben eigens vertonte Gedichte von Erich Kästner zum Besten. Die musikalischen Stücke wurden gekonnt unterbrochen durch Passagen aus Kästners Meistersatire “Fabian“ die Jürgen Domscheid brillant in Szene setzte. Das Publikum genoss sichtlich dieses kurzweilige Programm am Sonntagnachmittag und nicht zuletzt die schmackhafte Chili con Carne, die in der Pause gereicht wurde. (rewa) Fotos: Renate Wachow