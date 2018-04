Jugendfeuerwehr Katzwinkel begeistert Senioren

Veröffentlicht am 6. April 2018 von wwa

KATZWINKEL – Jugendfeuerwehr beim Katzwinkler Seniorentreff – Mit einem Großaufgebot besuchte die Jugendfeuerwehr Katzwinkel den örtlichen Seniorentreff. Unter der Leitung von Tim Kölzer, Maik Müller und Marcel Buchen demonstrierten die jungen Leute ihr Können. Die Vorführung von hydraulisch betriebenem Rettungsgerät wie Hebekissen und Spreizer gehörte ebenso zur Schauübung wie die Erklärung der Funktionsweise der auf dem TLF befindlichen Ausrüstung. Altgediente Feuerwehrkameraden bescheinigten der Truppe einen hohen Ausbildungsstand und Einsatzbereitschaft. Kölzer wies noch daraufhin, das zweidrittel der jetzigen aktiven Feuerwehr sich aus der 1997 von Werner Sauer, Martin Höfer und Dieter Glück gegründeten Jugendfeuerwehr rekrutiert. Die Mannschaft übt alle zwei Wochen, immer dienstags von 18:00 bis 20:00 Uhr, am und im Feuerwehrhaus Katzwinkel und ist mittlerweile die größte Jugendfeuerwehr in der Verbandsgemeinde Wissen. Jeder Jugendliche ab einem Alter von zehn Jahren ist zu den Übungen willkommen.

Der Leiter des Seniorentreffs wies nochmals auf die Jahresfahrt am 5. Juni nach Ahrweiler hin. Ein Besuch mit Führung im ehemaligen Regierungsbunker und die Besichtigung der Stadt Ahrweiler stehen auf dem Programm. Der Kostenbeitrag beträgt 20 Euro. Einige Plätze sind noch frei. Unter der Telefonnummer: 02741-8935 nimmt Friedhelm Heck die Anmeldungen entgegen. Der nächste Seniorentreff ist wegen des Maifeiertags anstatt am 1. Mai am Dienstag, am 8.Mai ab 10:00 Uhr im Schützenhaus.