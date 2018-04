Veröffentlicht am 6. April 2018 von wwa

MEHREN – Minecraft im „Real Life“ – Kreativ-Workshop begeisterte Kinder in Mehren – Beim erfolgreichen Kreativ-Workshop „Minecraft“ der in den Osterferien von der Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Mehren veranstaltet wurde, bastelten Mädchen und Jungen aus dem Landkreis Altenkirchen ihre eigenen Minecraft-Requisiten. Dabei entstanden unter anderem eine Creeper-Spardose, ein Reedstone-Windlicht oder ein Diamanten-Schwert. Im Anschluss kreierten die Jungen in drei Teams sogar noch ihren eigenen Film zu den Minecraft Figuren.

Im Vordergrund des Workshops stand die kreative Auseinandersetzung mit dem beliebten Computerspiel „Minecraft“ im realen Leben. Informationen zu weiteren Angebote der Kreisjugendpflege gibt es für interessierte Erziehungsberechtigte bei Anna Beck: 0 26 81 81- 25 13 oder unter Email anna.beck@kreis-ak.de.