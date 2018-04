Veröffentlicht am 4. April 2018 von wwa

TRIER – Ankündigung von Radarkontrollen in der 15. Kalenderwoche in der Region Trier – An folgenden Standorten nimmt die Polizei in der Zeit vom 09. bis 15. April Geschwindigkeitsmessungen vor:

Montag, 9. April: B41, Oberbrombach B422, Kirschweiler B51, Trier B422, Kirschweiler

Dienstag, 10. April: Birkenfeld Tawern, L136 B51, Oberstedem, B410, Boxberg

Mittwoch, 11. April: B51, AYL B53, Zell B51, Bitburg L150, Thalfang

Donnerstag, 12. April: B268, Steibachweiher L10, Kerpen B327, Immert K47, Oberbettingen

Freitag, 13. April: B268, Trier L160, Fischbach B51, Trier, B41, Idar-Oberstein

Samstag, 14. April: A602, Kenn

Samstag, 15. April: B327, Hermeskeil

Die Polizei weist darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.