Veröffentlicht am 5. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bronze bei den Dutch Open für SPORTING Schwergewicht Julien Pascal Weber – Über 1.400 Sportler fanden sich dieses Jahr in Eindhoven ein. Die Dutch Open ist ein begehrtes Weltranglistenturnier. SPORTING Taekwondo Schwergewicht Julien Pascal Weber erreichte dieses Jahr hier auf Weltebene die Drittplatzierung.

Im Halbfinale stand ihm ein Athlet der russischen Nationalmannschaft gegenüber, welcher es ihm nicht einfach machte, den Finaleinzug zu erreichen. Anfangs noch in Führung ließ Weber den Russen den Kampf zur Hälfte der Kampfzeit drehen. Im Anschluss wieder in Führung lieferte sich der SPORTING Kämpfer ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Kontrahenten. Letzterer gewann schließlich das Halbfinale und beließ Julien Pascal Weber bei gutem Bronze und damit weiteren Weltranglistenpunkten.

Infos zu SPORTING Taekwondo und dem Training erhält man unter 0160 94 50 47 97 oder online unter www.sporting-taekwondo.de