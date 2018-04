Veröffentlicht am 5. April 2018 von wwa

MICHELBACH – Ostereierschießen bei den „Adler“ Schützen in Michelbach – An Besuchern und damit auch Schützen die wieder Ostereier mit schießsportlicher Leistung ergattern wollten, fehlte es im Schützenhaus Michelbach nicht. Der im vierstelligen Bereich angekommene georderte Vorrat an gefärbten Eiern aus einem einheimischen Betrieb, erwies sich in der Anzahl als genügend. Dem Andrang widerstand die Schießsportleitung sorgsam sortiert nach waffenrechtlichem Alter auf Luftgewehr- und Kleinkaliberstand, um per Glücksscheibenschiessen seine gewünschte Anzahl Eier zu erhalten.

Für die Kleineren und Kleinsten wurde wieder von der Jugendabteilung das vereinseigene Infrarotgewehr unter Computereinsatz als Bühne zum ersten Verstehen von sportlichen Schießen eingesetzt. Hier erhielten die kleinen Schützeninnen und Schützen ihr Ergebnis sogar schwarz auf weiß ausgedruckt, um evtl. bei den Eltern, Opa und Oma für die zu erwartenden Ostergeschenke Eindruck zu machen.

Als immer wieder besonderen „Gag“ hatten die Schützenfrauen für dieses Jahr Osterhasentütchen gefüllt, die bei entsprechender Anzahl geschossener Ostereier als Zugabe vergeben wurden.