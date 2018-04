Veröffentlicht am 5. April 2018 von wwa

PUDERBACH – Erwin Rüddel gratuliert neu gewähltem Puderbacher CDU-Vorstand – Antrittsbesuch beim Kreisverband Neuwied – Nach der einstimmigen Wahl bei der Mitgliederversammlung nahm der neue Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Puderbach, Marcus Bischoffberger, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Michael Klappert nun erstmals an der Sitzung des Kreisvorstandes teil. Der CDU-Kreisvorsitzende Erwin Rüddel MdB gratulierte Bischoffberger bei dieser Gelegenheit zur Wahl: „Die CDU ist die Kommunalpartei und hat ein Ohr für die Menschen vor Ort. Marcus Bischoffberger und Michael Klappert werden dies in den nächsten Jahren auch im Puderbacher Land weiterhin unter Beweis stellen. Ich freue mich sehr, dass die beiden bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und den Gemeindeverband in Zukunft zu leiten.“

Der im Amt bestätigte Schatzmeister Julian Kettemer, gleichzeitig auch der Puderbacher Beisitzer im CDU-Kreisvorstand, ergänzt: „Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als stellvertretender Vorsitzender ist Marcus Bischoffberger genau der richtige Mann für den Vorsitz im Gemeindeverband. Unter seiner Führung wird es uns gelingen, Menschen für kommunalpolitisches Engagement vor Ort zu gewinnen. Denn in den kommenden Jahren stehen überall wegweisende Entscheidungen an, auch in Puderbach. Hier wollen wir als Christdemokraten maßgeblich mitwirken und die Weichen in die richtige Richtung stellen. Eine starke CDU ist gut für das Puderbacher Land!“

Marcus Bischoffberger dankte seinem Vorgänger Manfred Pees für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre und blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem neuen Vorstandsteam. Auf die Unterstützung von Erwin Rüddel als Kreisvorsitzendem der CDU und einflussreichem Ausschussvorsitzenden im Bundestag können wir uns dabei stets verlassen. Wir werden schon bald unsere inhaltlichen Schwerpunkte für den anstehenden Kommunalwahlkampf benennen und Informationsveranstaltungen mit prominenten Gastrednern zu verschiedenen politischen Themen organisieren.“