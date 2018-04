Veröffentlicht am 5. April 2018 von wwa

OBERBIEBER – Gebärdencafe am Freitag, 13. April – Zum nächsten Gebärdencafe am Freitag, 13. April ab 16:00 Uhr lädt Informa gGmbH in Neuwied-Oberbieber, Im Mühlengrund 3, herzlich ein.

Gehörlose, Schwerhörige und Hörende haben hier die Gelegenheit, sich bei leckerem Kaffee, Kuchen und deftigen Kleinigkeiten in Laut- und Gebärdensprache auszutauschen. Es wird auch eine kleine Übungseinheit in Gebärdensprache angeboten, die dieses Mal das passende Thema zum Datum hat, nämlich „Glück, Pech und Aberglaube“. Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag von 4 Euro pro Person erhoben. Bitte anmelden bei hhawacker@informa.org oder unter 02631/9171-10