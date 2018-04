Obstbaumpflanzung in Fensdorf

Veröffentlicht am 3. April 2018 von wwa

FENSDORF – Die nächsten fünf Jahrhundertobstbäume werden in Fensdorf gepflanzt – Bereits im vierten Jahr in Folge erhält die Ortsgemeinde Fensdorf fünf Obstbäume aus der Obstbaumzählung 2013. Die Bäume werden am Samstag, 14. April, unter fachkundiger Anleitung eingepflanzt. Treffpunkt ist um 09:30 Uhr am Bürgerhaus Fensdorf.

Zu dieser Pflanzaktion sind ganz herzlich Kinder und Jugendliche mit Eltern und Großeltern der Gemeinde sowie alle Interessierten eingeladen. Jede helfende Hand ist willkommen! Spaten, Schaufel und Gießkanne wenn möglich bitte mitbringen sowie an witterungsentsprechende Kleidung denken. Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich gesorgt! Ganz bestimmt wird es allen wieder Spaß machen und insbesondere den Kindern als tolle Gemeinschaftsaktion in Erinnerung bleiben! (Ortsbürgermeisterin Daniela de Nichilo)