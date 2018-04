Umwelttag der Ortsgemeinde Fensdorf am 07. April

Veröffentlicht am 2. April 2018 von wwa

FENSDORF – „Aktion saubere Umwelt“ – Umwelttag der Ortsgemeinde Fensdorf – Gemeinsam machen wir den Dreck weg! – Die Ortsgemeinde Fensdorf führt am Samstag, 07. April, den alljährlichen Frühjahrsputz von Wald und Flur durch. Autofenster runter und ab mit dem Abfall an den Straßenrand, so passiert es leider immer wieder. Daher sind auch in diesem Jahr wieder viele umweltbewusste Köpfe und helfende Hände gefragt, wenn es darum geht das Dorf von den Abfällen zu befreien, die andere hinterlassen haben. Die Ortsgemeinde bittet daher alle Mitbürgerinnen und Mitbürger um tatkräftige Unter­stützung. Kinder und Jungendliche sind auch herzlich hierzu eingeladen.

Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Bürgerhaus. Gut wäre es, wenn, wie jedes Jahr, auch ein paar Trecker mit Anhängern zur Verfügung stehen würden. Außerdem wenn möglich Warnwesten mitbringen. Im Anschluss steht für die fleißigen Müllsammler im Bürgerhaus als Dankeschön eine Stärkung in Form eines Imbisses bereit. Ortsbürgermeisterin Daniela de Nichilo.