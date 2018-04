Veröffentlicht am 2. April 2018 von wwa

FORSTMEHREN – Programm für ‚Kultur in den Häusern‘ 2018 steht! – Am Sonntag, 13. Mai (Muttertag) wird in Forstmehren wieder die ‚Kultur in den Häusern‘ stattfinden. Das handgemachte Programm ist dieses Jahr noch vielfältiger als beim ersten Mal. Unter dem Motto „Kultur ist alles, was wir selbst erschaffen“ ergibt sich eine lebendige und bunte Mischung aus Handwerkskunst, Musik, Tanz, Kräuterkunde, Lesungen und Vielem mehr. Das ist Kultur zum Anfassen und Mitmachen für Jung und Alt. Man kann selbst zum Künstler mit Speckstein werden, feine Holzarbeiten an der Drechselbank erleben, sich vom Schauschmieden begeistern lassen oder bei den Liedern für die Nachbarschaft mitsingen. Der Spaß an der Sache, und die verschiedenen Häuser im Dorf als kleine Kulturbühnen zu nutzen, ist hierbei das Besondere. Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Alle Häuser sind fußläufig zu erreichen und der Eintritt ist wieder frei. Weitere Informationen und das komplette Programm mit Lageplan sowie ein Poster finden sich auf live.forstmehren.de (tk) Foto: Peter Rüsing