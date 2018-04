Veröffentlicht am 2. April 2018 von wwa

WISSEN – Posaunenchor der ev. Kirchengemeinde Wissen musizieren am Ostersonntag – Seit seiner Gründung im Jahre 1948 erfreut der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Wissen unter dem Wahlspruch „Gott Loben – das ist unser Amt“ bei vielen Gelegenheiten mit christlich geprägten Musikstücken seine Mitmenschen. Als einen der Höhepunkte im Jahreslauf betrachtet man das Blasen am frühen Ostermorgen. Die Musikerinnen und Musiker hatten über einen langen Zeitraum verschiedene Stellen des Kucksbergs erstiegen, um von dort aus ihre feierlichen Klänge über der Stadt Wissen erschallen zu lassen. Dies war irgendwann zu beschwerlich und man suchte an einer anderen, besser zu erreichenden Stelle.

2017 stieß man auf die Dachterrasse des zentralen Mehrzweckgebäudes an der Walzwerkstraße. Der Regiobahnhof liegt direkt gegenüber. Der Besitzer gab auch in dankenswerter Weise sofort grünes Licht und der Chor konnte loslegen. Am Sonntag, kein Aprilscherz, war es wieder soweit. Trotz des Nieselregens packten die Chormitglieder ihre Notenständer und Instrumente aus. Pünktlich um 07:15 Uhr gab Leiterin Sabine Roeser das Zeichen und Trompeten, Posaunen, Waldhorn, Bariton und Tiefbass legten los.

Als erstes Stück erklang traditionsgemäß das feierliche „Christ ist erstanden“. Weitere Titel folgten: „Erschienen ist der herrlich Tag“, „Auf, auf mein Herz mit Freuden“, „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“,

„Ostern,Ostern, Frühlingswehen“ und natürlich „Wir wollen alle fröhlich sein“. Das wichtigste Fest der Christenheit bekam so in Wissen einen besonderen Ausdruck verliehen. Dann hieß es die Instrumente schnell wieder verstauen, denn der Posaunenchor gestaltete direkt anschließend noch den österlichen Festgottesdienst in der evangelischen Erlöser-Kirche mit. (pr.)