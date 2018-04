Veröffentlicht am 1. April 2018 von wwa

WISSEN – Wissener Schützenverein verstärkt sich mit niederländischer Top-Schützin Pea Smeets – Nach dem Motto: „Nach der Saison ist vor der Saison“ ist die Kaderplanung der Bundesligamannschaft des Wissener Schützenvereins für die im Oktober beginnende Bundesligasaison weitestgehend abgeschlossen. Nach dem Ausfall von Adam Veres konnte nun mit Pea Smeets eine niederländische Weltklasseschützin verpflichtet werden.

In der vergangenen Saison konnte das ausgegebene Ziel des Klassenerhalts frühzeitig gesichert werden. Wettkämpfe gegen absolute Titelfavoriten, wurden nur knapp verloren. Ein Handlungsbedarf, die Mannschaft grundliegend personell umzustellen war somit nicht gegeben. Vielmehr sieht Schießmeister Burkhard Müller bei dem einen oder anderen Schützen noch großes Entwicklungspotenzial. Einzig auf der Ausländerposition musste man personell nachlegen, da Adam Veres erneut Vater wird und aus diesem erfreulichen Grund für die nächste Saison nicht zur Verfügung steht.

Einen mehr als gleichwertigen Ersatz konnte nun mit Pea Smeets gefunden werden. Pea Smeets ist 23 Jahre alt, wohnt im niederländischen Steyl und arbeitet nach ihrem Studium nun im Bereich des Marketings. Mit dem Schießsport hat Pea im Jahr 2005 begonnen und wurde im Jahr 2011 in die niederländische Nationalmannschaft aufgenommen, mit der sie bereits an mehreren Europameisterschaften, Weltcups und Weltmeisterschaften teilgenommen hat. In den vergangenen Saisons konnte sie für die SSG Kevelaer Bundesligaerfahrung sammeln und als Bundesligabestleistung 399 Ringe erzielen. Pea Smeets, die auch charakterlich sehr gut in die Mannschaft passt, wird sich mit Sanja Vukasinovic die Ausländerposition teilen und gemeinsam mit dem Wissener Team auf Punktejagd gehen.

Das Mannschaftstraining für die nächste Saison unter dem neuen Trainer Bernd Schneider ist bereits gestartet. Der kommenden Saison steht nichts mehr im Wege.