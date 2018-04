Senioren trainieren Gedächtnis

Veröffentlicht am 3. April 2018 von wwa

NEUWIED – Gedächtnistraining: Seniorenbeirat lud zur Schulung in die VHS Der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied hatte in Zusammenarbeit mit dem Forum für Ältere der Volkshochschule Neuwied ein kostenloses Gedächtnistraining angeboten. Neben der körperlichen Fitness wünscht sich jeder vor allem ein gut funktionierendes Gedächtnis und geistige Gesundheit. Dass man dafür eine ganze Menge selbst tun kann, erfuhren die Senioren bei dieser spezifischen Informationsveranstaltung. So verfolgten sie gespannt die wertvollen Tipps, die Anne Boden ihnen vermittelte. Die Veranstaltung zielte auf ein Training unter Einbeziehung von Körper, Seele und Geist ab. Boden animierte daher die die Anwesenden auch zu zahlreichen praktischen Übungen, um Konzentration und Merkfähigkeit zu erhöhen, assoziatives und logisches Denken zu fördern und Zusammenhänge besser zu erkennen. Auch gab sie anhand von Beispielen hilfreiche Tipps zur Strukturierung der Gedanken, zur besseren Wahrnehmung und Wortfindung. Es gebe sicherlich Menschen, die sich durch gute Urteilsfähigkeit auszeichnen, meinte Boden. Dies sei sicherlich häufig eine Begabung, doch lasse sich auch in diesem Bereich einiges antrainieren, um letztlich besser und sicher urteilen zu können. „Wer rastet, der rostet“: Dieses Sprichwort ist nicht nur auf körperliche Aktivitäten anwendbar, sondern ebenso auf geistige. Darin waren sich alle Teilnehmer einig.