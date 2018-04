Veröffentlicht am 2. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/FLAMMERSFELD – „Wer rastet der rostet“ – Zehn Jahre Übungsleiterin beim DRK – Der DRK-Kreisverband kann mit Stolz auf die Übungsleiterinnen in den Bewegungsprogrammen blicken. Monika Horn aus Flammersfeld ist seit zehn Jahren Kursleiterin in einer Gruppe im DRK-Kreisverband Altenkirchen. Frau Horn leitet die Tanzgruppe aus Flammersfeld. Bewegung ist das beste Mittel um jung, elastisch und gesund zu bleiben. Durch Tanz und Gymnastik wird nicht nur die Beweglichkeit gefördert, sondern auch Kreislauf und Atmung angeregt, das Gedächtnis und die Reaktion verbessert. Natürlich kommen die Geselligkeit und die Gemeinschaft in den Gruppen nicht zu kurz. Wer noch mehr erfahren möchte kann sich beim DRK-Kreisverband Altenkirchen Birgit Schreiner Telefon: 02681 – 800644 (vormittags) gerne erkundigen