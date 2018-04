Neue DRK Gymnastikgruppe in Altenkirchen

Veröffentlicht am 1. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Gymnastik Gruppe freut sich über Teilnehmende – Der DRK Kreisverband Altenkirchen hat in Altenkirchen eine neue Gymnastikgruppe gegründet. Wolfgang Becker, als neuer Übungsleiter bietet jetzt jeden Montagnachmittag Bewegung für jedermann an. Gymnastik ist wie ein kleiner Jungbrunnen. Sie kräftigt die einzelnen Muskeln im Körper, macht sie beweglicher und fördert das Zusammenspiel zwischen den Muskelgruppen. Zudem hält sie die Gelenke geschmeidig. Bewegung ist eine der wichtigsten Faktoren für körperliche und seelische Gesundheit, bietet eine tolle Abwechslung und macht gemeinsam in der Gruppe noch mehr Spaß. Es haben sich schon einige Teilnehmer gefunden, Männer sind natürlich auch herzlich willkommen. Die Gruppenstunde ist montags, von 14:45 bis 16:00 Uhr. Weitere Informationen gibt es beim DRK Kreisverband Altenkirchen Birgit Schreiner Telefon: 02681 800644, E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de oder beim Kursleiter Wolfgang Becker, Telefon: 02681 – 5704.