WISSEN – Verkehrssicherheitstag der Polizei Altenkirchen in Wissen – Am Donnerstag, 12. April, findet auf dem Gelände der Fa. Brucherseifer in Wissen ein Aktionstag zum Thema „Sicherheitsgurt für Lkw-Fahrer“ statt. Unfälle durch Abkommen von der Fahrbahn oder Auffahren auf ein Hindernis gehören zu den häufigsten und schwersten Unfällen. Sind Fahrer dann nicht angegurtet, werden sie bei einem Unfall nicht selten aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und erleiden schwere Verletzungen oder sterben. Bei drei von vier schweren Unfällen kann der Sicherheitsgurt die Verletzungen der Lkw-Fahrer vermindern oder sogar vermeiden.

Trotz dieser eindeutigen Erkenntnis der Unfallforschung verzichten noch immer Lkw-Fahrer auf den Schutz des Gurtes, entweder weil sie die Gefährdung nicht wahrnehmen oder weil sie die Wirkung des Gurtes nicht kennen. Die Polizei setzt hier mit ihren Aktivitäten an. In Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft Verkehr und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat findet der Aktionstag statt.

Hier kann ein Lkw-Überschlagsimulator und ein Gurtschlitten getestet werden. Welche Kräfte wirken beim einem Auffahrunfall auf mich ein oder wie ist das Gefühl bei einem Überschlag, wenn man aus 2,50 m Höhe auf den Boden fällt. Interessierte Fahrer sind von 08:00 bis 16:00 Uhr herzlich eingeladen.