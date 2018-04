Veröffentlicht am 1. April 2018 von wwa

NEUWIED – GenussWerkstatt: Kräuter als Frühlingsboten – Gemeinsam mit saisonalen und regionalen Produkten kochen – Endlich! Der Frühling steht in den Startlöchern. Auf Wiesen, Balkonen, Gärten oder Fensterbänken beginnen neben Blumen jetzt auch die ersten Kräuter zu sprießen. Diese Frühlingsboten verarbeitet Rita Inzenhofer in der GenussWerkstatt am Mittwoch, 18. April, ab 18:00 Uhr in und zu leckeren Gerichten. Schon beim Schnippeln oder Hacken macht der Duft der frischen Kräuter Lust auf mehr…

Welche heimischen Kräuter es derzeit gibt, welchen Speisen sie den kulinarischen I-Punkt verpassen und wo sie vielleicht auch mal ganz außergewöhnlich eingesetzt werden können, erklärt die Diplom Oecotrophologin der AOK ausführlich. Falls nach der gemeinsamen Nascherei noch etwas übrig bleibt, können sich die Teilnehmer gerne etwas mit nach Hause nehmen. Dafür sollten kleine Gefäße zur Aufbewahrung mitgebracht werden.

Die GenussWerkstatt ist eine Kooperationsveranstaltung des Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und der Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung bis zum 16. April im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, unter stadtteilbuero@neuwied.de oder 02631/863070 gebeten.