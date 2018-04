Veröffentlicht am 1. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jahreshauptversammlung Förderverein Westerwald-Gymnasium Altenkirchen – Von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2016/2017 berichtete der Förderverein des Westerwald-Gymnasiums auf der Jahreshauptversammlung. Der erste Vorsitzende, Torsten Löhr, des 444 Mitglieder starken Vereins, stellt bei der Mitgliedersammlung den Tätigkeitsbericht des Vereins der Freunde und Ehemaligen des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen e.V. für 2016/2017 vor. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden wieder über 17.000 Euro aus den Mitgliedsbeiträgen und den Spenden in das Schulleben investiert.

Nach dem Kassenbericht und dem Bericht von einem der Kassenprüfer Andreas Käsgen wurde dem Vorstand Entlastung erteilt. Unter dem Tagesordnungspunkt fünf stand die Neuwahl des Schatzmeisters/Schatzmeisterin an. Der Geschäftsführer Steffen Brenner ersuchte an dieser Stelle um Vorschläge aus der Versammlung. Aus den Reihen der anwesenden Mitglieder wurde Ingo Etzbach vorgeschlagen. Die Versammlung erteilte ihm ein einstimmiges Votum. Er nahm die Wahl an.

Unter dem Tagesordnungspunkt sieben wurden bereits erfolgte aber auch zukünftige Aktivitäten genauer erläutert. Neben der jährlichen Ehrung der Jahrgangsbesten auf der Abiturfeier unterstützte der Förderverein in diesem Jahr erstmalig die Verleihung der Buchpreise aus den verschiedenen Fachschaften der Schule.

Die Ehrengäste die vor 50 Jahren ihr Abitur abgelegt hatten wurden von Mario Kleinhans und Torsten Löhr auf der Abiturfeier betreut. Herr Morkramer sprach stellvertretend ein Grußwort für den Jahrgang 1968. Besonders erfreut war der Verein über das positive Dankesschreiben der Gäste. Herr Gerhards erläuterte kurz den geplanten Ungarnaustausch. Für die Fahrt in diesem Jahr liegen bereits 16 Anmeldungen vor, die mit einem Pauschalbetrag pro Schüler vom Förderverein unterstützt wird.

Annette Schmidt informierte über die geplante Ruandafahrt im kommenden Jahr. Wenn die genaue Anzahl der Teilnehmer und die Rahmenbedingungen feststehen wird ein entsprechender Förderantrag von den Organisatoren eingereicht.

Als nächstes Veranstaltung am Westerwald Gymnasium plant der Förderverein eine Wissenschaftsshow im Herbst mit dem Titel „Faszination Physik und Unterhaltung“. Hierbei sind sowohl der Auftritt eines Gästeteams als auch die Vorstellung der Begabungen eigener Schüler geplant. Entsprechende Hinweise bzw. Werbung wird es nach den Sommerferien geben. Es wurde vereinbart einen Termin mit der Schülervertretung (SV) abzustimmen, um sich über die Projekte und Ziele der gewählten Vertreter auszutauschen. Hierdurch positiv motiviert, fiel es dem Vorstand nicht schwer, weitere Förderanträge verschiedenster Art zu genehmigen.