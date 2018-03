Veröffentlicht am 31. März 2018 von wwa

HORHAUSEN – Ernährungsberaterin gibt Tipps „Rund ums Ei“ bei der Horhausener Seniorenakademie am Mittwoch, 11. April – Das Treffen der Seniorenakademie Horhausen am Mittwoch, 11. April steht unter der Überschrift „Rund ums Ei“. Kerstin Awan, Diplom Oecotrophologin (FH), kocht unter Anderem seit 15 Jahren in einem evangelischen Kindergarten im Westerwald. Sie hat nicht nur fundiertes, theoretisches Wissen, sondern übt sich stets in der Praxis. Das Wissen um eine gesunde Ernährung wird verknüpft mit einer schmackhaften Umsetzung. Sie wird Tipps und Infos, aber auch Rezepte, für die Senioren rund ums Ei geben sowie für Fragen bereitstehen. Außerdem wird zu Beginn des Programms eine Gruppe des Kindergartens der katholischen Pfarrgemeinde Horhausen die Seniorinnen und Senioren mit verschiedenen Beiträgen erfreuen. Weiter warten Mitglieder des Vorbereitungskreises mit einem lustigen Sketch vom Eierhandel auf. Los geht es wie immer um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Gegen 15:30 Uhr beginnt dann das Programm. Infos erteilt Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski, Tel. 02687/921740.

Foto: Kerstin Awan, Diplom Oecotrophologin (FH) aus Höhr-Grenzhausen, wird am Seniorennachmittag in Horhausen Infos zur gesunden Ernährung im Zusammenhang mit Eiern geben und auch für Fragen bereitstehen.