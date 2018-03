Veröffentlicht am 31. März 2018 von wwa

NEUWIED – Migrationsbeirat hat neues Mitglied verpflichtet – Woroud Nissan aus Syrien für Bülent Aktepe dabei – In der jüngsten Sitzung des Beirates für Migration und Integration hat Ilhan Sandayuk, der Vorsitzende des Gremiums, Woroud Nissan durch Handschlag als neues Mitglied verpflichtet. Nissan ist Nachrückerin für den ausgeschiedenen Bülent Aktepe, der in ein anderes Bundesland umgezogen ist. Sie stammt aus Syrien und lebt seit 2000 in Deutschland. Hier absolvierte Nissan ihre Ausbildung zur Erzieherin und arbeitet nun in einer Kita. Die Beiratsmitglieder und die Geschäftsführerin des Beirates, Dilorom Jacka, freuen sich, dass eine engagierte und sprachgewandte Frau die Integrationsarbeit in Neuwied verstärken wird. Mit Woroud Nissan steigt auch der Frauenanteil im Beirat auf knapp die Hälfte – sieben von 15 Mitgliedern sind Frauen.

Mit Nissan konnte auch eine Frau mit Fluchterfahrung und damit die Vertreterin einer weiteren Migrantengruppe gewonnen werden. „Gerade im Hinblick auf die bevorstehende Wahl in den Migrations- und Integrationsbeirat im Herbst 2019 ist es wichtig, neben Menschen mit Migrationshintergrund auch Menschen mit Fluchterfahrung rechtzeitig anzusprechen und zu motivieren, sich in den Beirat wählen zu lassen oder wählen zu gehen“, sind sich die Mitglieder des Gremiums einig. „Woroud Nissan kann helfen, diese Menschen zu erreichen und sie mit ihrem eigenen Beispiel zu überzeugen“, stellte Integrationsbeauftragte Jacka abschließend fest.

Foto: Der Vorsitzende des städtischen Integrationsbeirates Ilhan Sandayuk verpflichtet Woroud Nissan und heißt sie herzlich willkommen.