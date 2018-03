Veröffentlicht am 31. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neue Aktivitäten beim Wochenmarkt in Altenkirchen – chon seit einigen Monaten beschäftigt sich die Bürgergruppe „Altenkirchener Stadtgespräch“ unter anderem mit dem Wochenmarkt Altenkirchen. Unter Einbindung des Marktmeisters und von Gesprächen mit den Marktbeschickern will man Möglichkeiten finden, das Ambiente und die Angebote auf dem Wochenmarkt für Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu gestalten.

Von April bis Oktober 2018 wird der Wochenmarkt nun jeden ersten Donnerstag im Monat durch Vereine oder freiwilligen Bürger/innen mit einer kleinen Aktion ergänzt. Den Anfang macht die ASG (Altenkirchener Sport Gesellschaft) mit einem Infozelt am 5. April. Hier wird unter anderem die neue Abteilung „Street & Action“ vorgestellt. Diese Abteilung wurde am 21. März unter Leitung von Matthias Gibhardt gegründet. Street & Action bietet in Zukunft die Möglichkeit, mit Trendsportarten wie HipHop, Breakdance, Inline-Skating, Klettern, Biken u.v.m. unter dem Dach der ASG aktiv zu werden.

Weitere Wochenmarkt-Aktionen sind vorgesehen am 5. Mai: DRK Altenkirchen, am 7. Juni: Schützengesellschaft Altenkirchen, am 5. Juli: Schnippelparty, am 2. August: ein Segelflugzeug landet und am 4. Oktober: Wettbewerb „Der größte Kürbis“.

Zudem wird die Bürgergruppe „Altenkirchener Stadtgespräche“ einen „Bürgertisch“ mit Sitzmöglichkeit entwickeln, welcher dann auf dem Wochenmarkt zum Gespräch und zur Pause einlädt.

Zum Frühling hin werden erfahrungsgemäß auch die Marktstände wieder zahlreicher vertreten sein und gemeinsam mit den schon bestehenden Donnerstags-Aktivitäten: Markt-Frühstück im Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“, das geöffnete Historischen Quartier sowie die öffentlichen Bücherei der ev. Kirchengemeinde, Öffnungszeit 09:00 bis 19:00 Uhr, ist der Markttag in Altenkirchen durchaus schon jetzt einen Besuch wert.