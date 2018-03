Veröffentlicht am 30. März 2018 von wwa

KIRCHEIB/OBERIRSEN – Zwei Fahrzeugbrände an zwei Tagen – Donnerstagmittag, 29. März, gegen 12:30 Uhr erreichte die Leitstelle Montabaur der Notruf zu einem Fahrzeugbrand in Kircheib auf der B 8 im Ortseingangsbereich in Fahrtrichtung Uckerath. Das Fahrzeug begann während der Fahrt zu qualmen. Die Fahrerin, eine Mutter, die ihre beiden Kinder im Fahrzeug hatte, hielt am Straßenrand an und verlies mit den Kindern das Fahrzeug. Als die Feuerwehr eintraf stand der vordere Teil des Fahrzeuges im Vollbrand. Die Feuerwehr war mit den Löschzügen Weyerbusch und Mehren mit 20 Personen im Einsatz. Zusätzlich war der Wehrleiter Ralf Schwarzbach, die Polizei Altenkirchen mit zwei Personen und der DRK Rettungsdienst Altenkirchen vor Ort.

Freitagnachmittag rief die Leitstelle Montabaur den Löschzug Weyerbusch wieder auf den Plan. Aus Oberirsen war ein Notruf eingegangen, der Aussagte dass auf einer Abstellfläche ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Auch hier stand der vordere Teil des Fahrzeuge in Vollbrand als die Feuerwehr eintraf. Beide Fahrzeuge sind als Totalschäden zu verbuchen. Die Eigentümer des Fahrzeuges waren kurz zuvor zum Wochenendurlaub in Oberirsen eingetroffen. Fotos: Renate Wachow/wwaTeam