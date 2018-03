Veröffentlicht am 30. März 2018 von wwa

EITORF – 145 Jahre Eitorfer Männer-Gesang-Verein – das Jubiläumskonzert- Seit fast eineinhalb Jahrhunderten musiziert die Sängerfamilie des Eitorfer MGV. Doch zum diesjährigen Jubiläum ist auf einmal alles anders. Der im Jahre 2000 geründete Frauenchor und sein männliches Dependenz haben sich zu einem gemeinsamen Chor zusammen geschlossen und so wird Musikdirektor FDB Rolf Pohle am Sonntag, 22. April, um 17:00 Uhr im „Theater am Park“, Brückenstr. 31, Eitorf mit seinem musikalischen Einsatz ein neues Fenster in Eitorfs ältesten Verein aufschlagen. Hierfür hat sich der Chor etwas einfallen lassen, um mit modernem Liedgut das Interesse der Gäste und möglicher neuer Sängerinnen und Sänger zu wecken.

Neben bekannten deutschsprachigen Werken gehört auch beliebtes englisches und französisches Liedgut zum Repertoire. Zudem erklingen vertraute heimische Klänge „op Kölsch“, mit ihrem unverwechselbaren Charme. Mit Bertram Voll & Combo, Freddy the Piper und vier Solisten aus den eigenen Chorreihen möchte man den Eitorfer Frühling 2018 mit einläuten und willkommen heißen. Konzertkarten sind ab sofort bei den Vorverkaufsstellen Bestattungshaus Welteroth, Gartenstr. 14; Tabakwaren Lichius, Markt 19 und CopyShop Tewes, Asbacher Str. 11, Eitorf sowie allen Sängerinnen und Sängern erhältlich. Ebenso an der Abendkasse, soweit noch vorhanden. Konzertkarten können auch telefonisch beststellt werden über Karl-Josef Schyns (02243) 35 83 oder per Email: aklein1947@online.de. Die Konzertkarte eignet sich auch hervorragend als Ostergeschenk.

„Wir machen Musik“, so lautet dann wohl auch zu Recht das Motto dieses besonderen Konzertes. Weitere Informationen auf www.eitorfer-mgv.de.