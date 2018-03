Theatergruppe „Shatat“ präsentierte „Die Trauminsel“

Veröffentlicht am 30. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Die Trauminsel“ – In der Stadthalle Altenkirchen kam das Theaterstück „Die Trauminsel“ zu einer glanzvollen Aufführung. Die Theatergruppe „Shatat“ hat es, unter der Leitung von Ossama Al-Shoora entwickelt, geschrieben und inszeniert, unter großen Anstrengungen mit besonderem persönlichen Engagement zu einer gefeierten Premiere geführt.

Die „Trauminsel“ stellt einen Zufluchtsort für all jene dar, die schreckliches erlebt haben und sich endlich Ruhe und Frieden wünschen. Bürgermeisterin Maria bietet ihren Gästen einen Tee an, der Papagei quasselt und verbreitet gute Laune, Gamila ist in die Jahre gekommen, will sich damit aber nicht abfinden, Adnan sucht die Liebe, Lena mag es nicht, wenn man die Pizza mit den Händen isst, Naji hat schon fast resigniert, Rahal kann die Schrecken seiner Flucht nicht vergessen, Salam sucht nur einen ruhigen Ort, um in ihren Büchern zu lesen. Die Charaktere auf der Insel sind so vielfältig, wie sie nur sein können. Schon bald stellen sie fest, wie schwer es eigentlich ist, in Frieden zusammen zu leben, tolerant und geduldig zu sein und die Liebe nicht zu vergessen. Und wie wichtig die Heimat ist…

Die Veranstaltung wurde durch eine weitreichende Kooperation vom Caritasverband Altenkirchen – Aktion Neue Nachbarn im Erzbistum Köln, der Sparkasse Westerwald-Sieg, der Verbandsgemeinde Altenkirchen, der Kreisverwaltung Altenkirchen (Regionale Arbeitskreise Suchtprävention) und der katholischen Kirchengemeinde Altenkirchen ermöglicht.