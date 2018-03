Veröffentlicht am 30. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – EDV-Kursangebot der Kreisvolkshochschule: Fit im Büroalltag – Am Donnerstag, 12. April startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen ein neues kompaktes Kursformat: Fit im Büroalltag. Der Zertifikatslehrgang wurde außerhalb des Lehrgangssystems „Xpert Europäischer Computer Pass“ entwickelt und vermittelt Lerninhalte zu Dateimanagement, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation in einem Kompaktlehrgang.

Der EDV-Kurs, der jeweils donnerstags mit zehn Kursterminen in der Zeit von 09:00 bis 12:15 Uhr stattfindet, ist mit einer Unterrichtsstundenzahl von 40 Unterrichtsstunden inklusive einer Abschlussprüfung konzipiert. Er kann mit einer Xpert ECP R2 Online Prüfung abgeschlossen werden und ist beispielsweise für Personen interessant, die in einer beruflichen Fort- und Weiterbildung ihre MS Office Kenntnisse aktualisieren und vertiefen möchten oder nach längerer Zeit wieder in den Beruf einsteigen wollen. Dabei werden Kenntnisse für Anwendungen der MS Office 2013/2016 Programme Windows, Word, Excel und PowerPoint vermittelt beziehungsweise vertieft, um diese sicherer und effizienter anwenden zu können.

Die Kursgebühr beträgt 160 Euro. Nach Prüfung der individuellen Voraussetzungen kann die staatliche Bildungsprämie die Kursgebühr um 50 Prozent reduzieren. Diesen Kurs unter der Leitung von Yvonne Öczan können interessierte Firmen auch als Inhouse-Schulung buchen. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.