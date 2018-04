Veröffentlicht am 2. April 2018 von wwa

PRACHT – Die Arbeiten am Mehrgenerationenplatz in Wickhausen werden fortgesetzt – Nach der Winterpause sollen die restlichen Arbeiten für die Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes in Wickhausen ausgeführt werden. Helfer sind herzlich Willkommen.

Der nächste gemeinsame Arbeitseinsatz ist für Samstag, 14. April ab 09:00 Uhr vorgesehen, auch an den folgenden Samstagen werden ab 09:00 Uhr Arbeiten auf dem Spielplatz durchgeführt. Bereits im vergangenen Jahr wurden einige Spiel- und Bewegungsgeräte aufgestellt. In den nächsten Arbeitseinsätzen soll das Trampolin, die Wippe und das Federspielgerät aufgestellt werden, ebenso muss der Boule Platz hergestellt werden und einige Erdarbeiten sind noch erforderlich.

Wer sich über den Ablauf und den Umfang der Arbeiten auf dem Spielplatzgelände in Wickhausen informieren möchte kann gerne den Ortsbürgermeister Udo Seidler ansprechen oder unter der Telefonnummer 67245 oder Handyanschluss 01701850952 anrufen.

Die Spielplätze in Pracht und in Niederhausen wieder geöffnet. Nach der Winterpause werden die Spielplätze in Pracht und Niederhausen in der 15. Kalenderwoche durch den Spielplatzprüfer überprüft und können dann ab Montag. 16. April wieder genutzt werden.