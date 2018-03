Veröffentlicht am 30. März 2018 von wwa

PRACHT – Terminänderung zum Familienwanderung in Pracht – Aus organisatorischen Gründen kann der angekündigte Wandertag nicht am 5. Mai durchgeführt werden. Neuer Termin ist Samstag, der 1. September. Der Familienwandertag wird auch in diesem Jahr von den Vereinen der Ortsgemeinde Pracht und dem Bürgerverein Geilhausen organisiert. Weitere Informationen zur Anmeldung und Startzeit folgen.