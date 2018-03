Veröffentlicht am 31. März 2018 von wwa

MONTABAUR – Leise Töne bei der Lesung „hautnah“ – Raphaela Crossey und Markus Kirschbaum gastieren bei evm-Querbeet – Freunde der Literatur kommen am Donnerstag, 19. April, im Kundenzentrum der Energieversorgung Mittelrhein (evm) in Montabaur, Steinweg 40, auf ihre Kosten. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe evm-Querbeet nehmen Raphaela Crossey und Markus Kirschbaum ihre Gäste mit auf einen literarischen Ausflug unter dem Motto „hautnah“.

Markus Kirschbaum kennen die meisten in seiner Rolle als Ernst Schneider, den Rentner aus Leidenschaft. Damit ist er die eine Hälfte des Comedy-Duos „Willi & Ernst“. In dieser Rolle ist er nicht nur in seiner Heimatstadt Koblenz ein Begriff, sondern auch fester Bestandteil des Kölner Karnevals. Dass er auch in ernsten Rollen überzeugen kann, belegt sein Engagement bei unterschiedlichen Theateraufführungen. Gemeinsam mit seiner Schauspielkollegin Raphaela Crossey präsentiert Markus Kirschbaum im evm-Kundenzentrum ausgewählte Texte ihrer Lieblingsbücher im kleinen Rahmen.

Die Lesung findet in Kooperation mit dem Theater Koblenz und der Buchhandlung Reuffel statt. Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr. Der Eintritt kostet 17 Euro. Inhaber der evm-Vorteilskarte zahlen nur 12 Euro.

„Querbeet“ nennt sich die bunte Veranstaltungsreihe der evm, die 2017 erfolgreich gestartet ist. Im Vordergrund stehen dabei Unterhaltung und Genuss. „Mehr als 700 Zuschauer haben bisher an unseren Veranstaltungen teilgenommen“, bilanziert Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der evm. „Es freut mich, dass die Reihe so beliebt ist. 2018 werden weiterhin viele tolle Künstler auf unserer Querbeet-Bühne zu Gast sein“.