Kein Zentraler Omnibus Bahnhof in der Schlossstraße

28. März 2018

NEUWIED – Kein ZOB in der Schlossstraße – die Innenstadt stärken – Die SPD-Stadtratsfraktion ist sehr erfreut über die politische Wende der CDU in Sachen ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) in der Schlossstraße. „Wir begrüßen das sehr, wenn hier nun ein Umdenken stattgefunden hat“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz. Bisher wurde der Eindruck verbreitet, man wolle von dieser Seite auf jeden Fall an dem, in den 90er Jahren mit knapper Mehrheit gefassten Beschlusses zum Bau eines zweiten ZOB in der Schlossstraße festhalten.

Neben der vor Jahren von SPD-Seite geäußerten Kritik an dem Vorhaben, hatten die Sozialdemokraten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Marktstraße den ZOB zur Disposition gestellt und eine erneute Beratung über das Thema und Alternativlösungen angeregt.

„Dieser Beratung steht ja nun nichts mehr im Weg“, kommentiert Stadtratsmitglied Uwe Siebenmorgen die Lage und weist darauf hin, dass auf jeden Fall, wenn der Ausbau der Schlossstraße auch ohne ZOB tatsächlich notwendig werden sollte, der fehlende Radweg berücksichtigt werden müsse. Das wurde beispielsweise bei der Planung der Marktstraße einfach nicht berücksichtigt.

Aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktion sollten nun die vorgesehenen Mittel, für den aus ihrer Sicht nicht notwendigen ZOB, in die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt investiert werden. „Wir ersparen der Innenstadt damit nicht nur eine weitere quälende Baustelle und sparen enormes Geld, wenn wir an die hohen Baukosten in der Marktstraße denken. Das können wir sicher besser einsetzen“, führte Sven Lefkowitz weiter aus.

Das Netzwerk Innenstadt hat unter engagierte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern jüngst die Arbeit aufgenommen und dort sind zahlreiche sehr gute Ideen vorhanden, die sicherlich die Umsetzung lohnen und nach Ausarbeitung durch die Arbeitsgruppen auch umgesetzt werden sollten.

„Das muss auch finanziert werden und wir könnten damit sicherlich ein positives Signal setzen“, erklären die Sozialdemokraten. Unter anderem beschäftigt sich auch eine Gruppe mit dem Thema Mobilität, da werden sicher auch für den Bus- und PKW-Verkehr in der Innenstadt gute Vorschläge kommen, ist sich Sven Lefkowitz sicher.