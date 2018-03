Veröffentlicht am 28. März 2018 von wwa

BEROD – Eheleute Velten 60 Jahre gemeinsam durchs Leben – Am Donnerstag, 29. März, feiern die Eheleute Paul-Gerhard Velten und Hilde Velten, geborene Müller, das Fest der diamantenen Hochzeit. Hilde Velten erblickte das Licht der Welt am 28. Mai 1935 in Berod. Hier besuchte sie auch die Volksschule. Im Anschluss an die Schulzeit übernahm sie die damals schon rund 20 Jahre im Haus befindliche Poststelle von ihrer Mutter, die sie selbst dann 33 Jahre lang führte. Danach ging sie aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand. Die Jubilarin war viele Jahre aktiv im ehemaligen Gemischten Chor Berod. Zu ihren Hobbys gehören Handarbeiten. Und mit ihrem Mann spielt sie gerne Canasta und Skip-Bo.

Der Jubilar wurde am 7. April 1934 in Neuwied/Heddesdorf geboren. Durch den Beruf des Vaters zog die Familie 1937 nach Köln und vier Jahre später nach Posen (jetzt Poznan in Polen), wo der Vater beim Landesarbeitsamt tätig war. 1945 flüchteten die Veltens in die Heimat des Vaters, nach Steimel. Nach seinem Schulabschluss erlernte Paul-Gerhard Velten in Puderbach den Beruf des Malers und Anstreichers. 1952 zog die Familie ein weiteres Mal um, nach Betzdorf, wo Paul-Gerhard Velten zum Maurer umgeschult wurde. Anfang 1956 war er zusammen mit Freunden bei einer Tanzveranstaltung in Wahlrod, und hier lernte er seine spätere Frau Hilde kennen. Im Jahr darauf verlobten sich die beiden, und wieder ein Jahr später heirateten sie. Anfang der Sechziger Jahre legte Velten seine Meisterprüfung im Malerhandwerk ab und war bis 1965 selbstständig. In den 13 Jahren darauf war er als Facharbeiter für Farben und Putze im Außendienst tätig. 1963 kam Sohn Norbert zur Welt, der Mitte der Achtziger Jahre zunächst in die Fußstapfen seines Vaters trat und sich kurz darauf selbstständig machte.

Da Hilde Velten 1985 erkrankte, versorgt ihr Mann seitdem den Haushalt. Seit 2010 ist sie zudem durch einen Schlaganfall ständig auf den Rollstuhl angewiesen.

Paul-Gerhard Velten war unter anderem Mitglied in den Männergesangvereinen Steimel, Betzdorf und Mudenbach. Auch bei den „Conbrios“ und dem Gemischten Chor Berod hat er viele Jahre mitgewirkt.

Zu den ersten Gratulanten an diesem besonderen Tag wird der Sohn mit seiner Familie gehören, darunter vier Enkel. Foto/Repros: Renate Wachow