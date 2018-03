Veröffentlicht am 28. März 2018 von wwa

NEUWIED – „Live Lounge“: Big House bietet neue Kulturreihe an – Städtisches Jugendzentrum will junge Künstler fördern – Junge, lokale Nachwuchskräfte fördern, aber auch bereits etablierten Künstlern einen Rahmen bieten: Das will die „Live Lounge“, ein neues monatliches Programm im städtischen Jugendzentrum Big House. – Der Startschuss für die neue, von Sparkasse und food hotel gesponserte Veranstaltungsreihe „Live Lounge“ fällt am Freitag, 13. April, im Big House an der Museumstraße 4a. Mitarbeiter des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJuB) und kulturaffine junge Leute organisieren das Programm. Deren Initiative nennt sich Kulturkollektiv und hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Angebot in Neuwied zu erweitern. Das Kulturkollektiv will in Kooperation mit dem KiJuB, Künstlern aus den Bereichen Musik, Theater, Comedy, Literatur und Poetry Slam in entspannter Atmosphäre eine Bühne bieten und das Jugendzentrum Big House so auch als „Kulturraum“ etablieren. Es versteht sich als offene Initiative, zu der gern noch weitere junge Menschen stoßen können.

Die ersten drei Veranstaltungen sind bereits durchgeplant: Los geht es mit „Live Lounge Vocals“ am 13. April. Dafür holen die Veranstalter starke junge Stimmen aus Neuwied auf die Big House-Bühne. Dazu zählen „Rock with Groove“. Seit 15 Jahren rockt sich diese Formation des Rhein-Wied-Gymnasiums unter der Leitung von Frank Marker und Michael Stühn von klassischen Rockkonzerten über Rock-Gospel-Gottesdienste bis hin zum selbst produzierten Musical „Wanted! – Es gibt keinen Plan B“. Aus diesem Stück, das schon in der Kufa Koblenz aufgeführt wurde, serviert die Band einige Songs.

Unter dem Motto „Surfin‘ Summer – Welcome to the Sixties” nehmen Darsteller des Koblenzer Jugendtheaters das Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise in die 60er-Jahre. Zwischen Palmen und Bikini, Pilzkopf und Hibiskusblüten präsentieren sie Ausschnitte aus dem gleichnamigen Musical mit Hits von Elvis Presley, den Beach Boys und der Beatles. Die Veranstalter freuen sich besonders auf die Neuwieder Sängerinnen wie Hannah Michalowicz, die beim Jugendtheater Koblenz mitmachen. Getanzt wird nach den Choreographien von Sascha Stead, den Gesang studierte Cynthia Grose ein.

„El Emeno“ nennt sich eine sympathische Gruppe von Sängern aus dem Neuwieder Pfadfinderstamm der Piraten. Sie haben erst vor kurzem zusammengefunden, um einige Lieder einzustudieren und sind mit viel Spaß bei der Sache. „The Singing Biddies“ ist der Name von Jugendlichen aus dem Gesangverein Oberbieber, die am 13. April im Big House ihren ersten Auftritt haben, der vom Kreis-Chorverband gesponert wird. Dafür haben sie einige interessante Songs einstudiert. Auch Waldbreitbacher Jugendchor hat sich angesagt. Der Abend wird dann mit gemeinsamen Singalong abgerundet. Gemeinsam mit den Künstlern singt das Publikum, begleitet von einem Keyboarder, Hits und Gassenhauer.

Am 25. Mai gibt es in der „Live Lounge“ einen Poetry Slam, und am 15. Juni steht Comedy auf dem Programm. Das Programm beginnt bei allen Veranstaltungen um 20:00 Uhr, Einlass ist ab 19:30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Wer Interesse hat, bei der Kulturinitiative mitzuwirken, meldet sich bei Tanja Buchmann, E-Mail tanja.buchmann@neuwied.de, Tel. 02631 802 172, oder Jonas Kern, E-Mail jonas.kern@neuwied.de, Tel. 02631 802 734.

Foto: Mehrere Formationen treten im Big House auf: „Rock with Groove“, „El Emeno“, „The Singing Biddies“ und Darsteller des Koblenzer Jugendtheaters.