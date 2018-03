Veröffentlicht am 28. März 2018 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen – Bildband „Königsklasse“ – mehr als nur eine Chronik in fast 50 Jahren Schützenbruderschaft – Das Jubiläumsfest der St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen nähert sich langsam aber sicher. Das 50. Schützen- und Kirchweihfest steht am ersten Augustwochenende und der Gründungstag am 26.Oktober an. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren. Nicht nur die zusätzlichen Top-Events, wie das Königstreffen und das Konzert mit der Band Sidewalk zwischen Vogelschießen und Schützenfest, sowie die feierliche Zeremonie am Gründungstag mit einer Aftershow Party, sind in der Vorbereitung, sondern zugleich das Buch „Königsklasse; Schützen – Feste – Feiern“.

Keine klassische Chronik im eigentlichen Sinne, sondern mehr ein Bildband zu der Historie und sämtlichen Majestäten. „Unser Festausschussvorsitzender Torsten Höfer arbeitet akribisch an dem knappen Zeitplan, denn die Majestäten des Jahres 2018 sollen ebenfalls in dem Buch verewigt werden. Das bedeutet direkt nach dem Proklamationsfoto nichts wie in den Druck mit dem Buch. Die komplexe Organisation alleine darf sich schon Königsklasse nennen.“, so der 1. Brudermeister Florian Jung. Abgesehen von den Majestäten und den Fotos des jeweiligen Jahres, wird es Berichte zu den Anfangszeiten durch verschiedene Funktionäre, Interessantes rundum Schützenfest und Vogelschießen, Themen zur Veränderung durch den Wandel der Zeit und viele Erörterungen durch Zeitzeugen über die unterschiedlichsten Bräuche und Traditionen geben.

Eine bunte Mischung aus Berichten und Interviews. Jeder Artikel ist individuell gestaltet und somit ist Seite für Seite eine spannende Abwechslung garantiert. Besonders stolz ist die Bruderschaft darauf, dass es noch etliche Gründungsmitglieder und Männer der ersten Stunde gibt. Dies ist nicht selbstverständlich, auch bei nur einem halben Jahrhundert Existenz. Denn das ist für eine historische Bruderschaft eine sehr seltene Begebenheit. So freut es den Festausschuss erst recht, dass sich viele „Urgesteine“ zur Mitgestaltung des Buches zur Verfügung gestellt haben. Mit Hilfe der digitalisierten Diaaufnahmen und den aktuellen Fotosessions werden die fünfzig Jahre Vereinsgeschichte zum Leben erweckt.

Weitere Infos und Schnappschüsse aus dem Vereinsarchiv gibt es unter: www.facebook.de/das.top.event; Sollte das Interesse an dem Buch geweckt worden sein besteht die Möglichkeit zur Bestellung für 9,50 Euro pro Exemplar unter Telefon: 02744 932222 oder per Email an info@das-top-event.de.