Coverbands „True Collins“ und „Robbie Williams“ rocken Neiterser Wiedhalle

Veröffentlicht am 27. März 2018 von wwa

NEITERSEN – Zwei Tage rockte die Wiedhalle in Neitersen – „ True Collins“ und „RWC“ begeisterten die Besucher der Konzerte mit alten und neuen Popklassikern. Veranstalter Michael Müller knüpfte am Erfolg vom Jahr an und holte noch einmal die Coverband „True Collins“ nach Neitersen in die Wiedhalle. Die Phil Collins-Tribute-Band hatte schon im vergangenen Jahr mit Songs von Genisis die Besucher mitgerissen. Zu Beginn des Konzertes jedoch trat die Band „Popkrönung“ auf. Die Bandformation aus Köln heizte mit gekonnt gecoverten Popklassikern das Publikum auf. Am Abend zuvor trat die Band schon unter dem Namen „Lucie Licht“ auf, an dem Leadsängerin Lucie mit deutschen Eigenkompositionen die Besucher begeisterte. Sie überließen die Bühne der Robbie Williams Coverband „RWC“ die mit bekannten Robbie Williams Songs zu überzeugen wussten. Das Publikum ließ sich von der Stimmung einfangen, sang und tanzte zu den bekannten Liedern.

Zurück zu „True Collins“. Schon der erste Song, „Mama“ von „Genisis“ brachte die Wiedhalle zum Kochen. Leadsänger Tom Ludwig schaffte es wieder einmal sein Publikum mitzureißen. So nah am „Original“ schafft es selten eine Coverband, nicht zuletzt auch durch die brillanten Musiker, die Zuschauer zu begeistern. Mit Schlagzeuger Erik Schüssler und Keyboarder Ray Bildesheim wurden Songs wie „One More Night“ oder „You ll be in my Heart“ aus dem Trickfilm „Tarzan“ zu wahren Publikumsrennern. Mit dem Song „In the Air tonight“ war noch ein weiteres Mal Gänsehaut angesagt. Für die Besucher verging die Zeit wie im Fluge und so mancher hätte die Nacht mit „Tru Collins“ durchfeiern können. (rewa) Fotos: Ariwa/rewa