ALTENKIRCHEN – Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung – Aushändigung von 18 Ehrenamtskarten im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat im Jahr 2014 zusammen mit vielen Städten, Kreisen und Gemeinden des Landes eine landesweit gültige Ehrenamtskarte eingeführt. Als erste Kommune im Landkreis hatte die Verbandsgemeinde Altenkirchen die landesweite Ehrenamtskarte im Jahr 2015 eingeführt. Die Ehrenamtskarte ist ein modernes und attraktives Instrument zur Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern. Mit ihr können landesweit sämtliche Vergünstigungen in Anspruch genommen werden, die das Land, die teilnehmenden Kommunen oder private Partner zur Verfügung stellen. Sie ist zwei Jahre gültig und kann danach erneut beantragt werden.

Liliane Jirsak, Mitarbeiterin im DRK Seniorenzentrum hatte die schöne Idee, als kleine Osterüberraschung für einige „helfende Hände“ die landesweite Ehrenamtskarte zu beantragen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde und eines gemeinsamen Frühstücks im Café Mocca überreichte Bürgermeister Fred Jüngerich die Ehrenamtskarten an Menschen, die das Seniorenzentrum in den Bereichen Gartenpflege, Hundebesuchsdienst, Holzarbeiten, Feier- und Festvorbereitungen oder z. B. beim Senioren-Singkreis unterstützen. Dabei stellte er fest, dass die Gesellschaft von den Menschen lebt, die sich freiwillig engagieren. Ohne diese Bürger/innen würde das kulturelle, politische aber insbesondere auch das soziale Zusammenleben nicht funktionieren.

In der Verbandsgemeinde Altenkirchen können Ermäßigungen für den Besuch im Hallenbad auf der Glockenspitze sowie kostenlose Stadtführungen als Vergünstigung in Anspruch genommen werden. Weitere Informationen zur landesweiten Ehrenamtskarte finden sie unter www.wir-tun-was.de oder auf der Homepage der Verbandsgemeinde www.vg-altenkirchen.de. Gerne können Sie sich auch an die zuständige Mitarbeiterin im Rathaus, Rebecca Seuser, unter der Rufnummer 02681-85-250 oder per E-Mail rebecca.seuser@vg-altenkirchen.de wenden.